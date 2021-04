Milan-Genoa 2-1: sfatato il tabù San Siro per i rossoneri (Di domenica 18 aprile 2021) I rossoneri soffrono, ma portano a casa tre punti importantissimi. Rebic apre le danze, poi l’ex Destro pareggio. Nella ripresa l’autogol di Gianluca Scamacca è decisivo per le sorti di questo Milan-Genoa. I rossoneri continuano la loro marcia verso la Champions, il Genoa resta fermo a quota 31 punti. Quali sono le scelte dei tecnici? 4-2-3-1 classico per il Milan di Stefano Pioli. Donnarumma tra i pali e linea difensiva con Kalulu, Kjaer, Tomori e Hernandez. A centrocampo giocano Kessie e Bennacer. Sulla trequarti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. In avanti il tecnico sceglie Leao.Solito 3-5-2 per Ballardini. Ovviamente c’è Perin come ultimo uomo. Il reparto difensivo invece è composto da Goldaniga, Radovanovic e Masiello. Ghiglione gioca a destra. Strootman, Badelj ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Isoffrono, ma portano a casa tre punti importantissimi. Rebic apre le danze, poi l’ex Destro pareggio. Nella ripresa l’autogol di Gianluca Scamacca è decisivo per le sorti di questo. Icontinuano la loro marcia verso la Champions, ilresta fermo a quota 31 punti. Quali sono le scelte dei tecnici? 4-2-3-1 classico per ildi Stefano Pioli. Donnarumma tra i pali e linea difensiva con Kalulu, Kjaer, Tomori e Hernandez. A centrocampo giocano Kessie e Bennacer. Sulla trequarti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. In avanti il tecnico sceglie Leao.Solito 3-5-2 per Ballardini. Ovviamente c’è Perin come ultimo uomo. Il reparto difensivo invece è composto da Goldaniga, Radovanovic e Masiello. Ghiglione gioca a destra. Strootman, Badelj ...

