Mia Ceran è incinta, l'annuncio a Quelli che il calcio (Di domenica 18 aprile 2021) Mia Ceran, la giornalista e conduttrice accanto a Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu di Quelli che il calcio, ha annunciato in diretta tv di essere in dolce attesa. Attraverso un piccolo sketch in apertura di puntata, infatti, il volto femminile della trasmissione di Rai2 ha condiviso con il pubblico questa grande notizia. l'annuncio in tv Dopo una entrata trionfante in studio, seguita a ruota dai suoi instancabili colleghi, Mia Ceran, sollecitata proprio da Luca e Paolo annuncia al pubblico la lieta notizia. I due conduttori scherzano, alludendo al fatto sia già evidente il pancione e, infatti, le chiedono "Mia, dovrai mica dirci qualcosa?". Quasi stupita dalla domanda la giornalista si guarda intorno, come se avesse improvvisamente ricordato qualcosa: "Ah sì, aspetto un bambino", scatenando uno ...

