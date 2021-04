L'Atalanta batte la Juve nel finale e la sorpassa. Champions sempre più vicina (Di domenica 18 aprile 2021) Venti anni di attesa, ma ne è valsa la pena. Un gol di Ruslan Malinovskyi nel finale consente all'Atalanta di battere la Juventus per 1-0 e issarsi da sola al terzo posto in classifica con 64 punti. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini la qualificazione alla Champions League per il terzo anno di fila è sempre più vicina. Mastica amaro, invece, la Juventus che senza Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta troppo fragile e spuntata. I bianconeri di Andrea Pirlo non hanno mai vinto in questo campionato senza il loro fuoriclasse portoghese, non è bastato oggi il rientro da titolare di Dybala. La Joya, chiaramente non al meglio, ha provato ad incidere ma la durissima marcatura dei carrarmati del Gasp non gli ha lasciato scampo. Male tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Venti anni di attesa, ma ne è valsa la pena. Un gol di Ruslan Malinovskyi nelconsente all'dire lantus per 1-0 e issarsi da sola al terzo posto in classifica con 64 punti. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini la qualificazione allaLeague per il terzo anno di fila èpiù. Mastica amaro, invece, lantus che senza Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta troppo fragile e spuntata. I bianconeri di Andrea Pirlo non hanno mai vinto in questo campionato senza il loro fuoriclasse portoghese, non è bastato oggi il rientro da titolare di Dybala. La Joya, chiaramente non al meglio, ha provato ad incidere ma la durissima marcatura dei carrarmati del Gasp non gli ha lasciato scampo. Male tra i ...

SerieA : ??#AtalantaJuve?? L’@Atalanta_BC non batte la @juventusfc in #SerieATIM dal febbraio 2001. #WeAreCalcio - pisto_gol : Ata-Juv 1:0 L’Atalanta batte per la 1^ volta dopo 20 anni la Juve in una gara di campionato grazie al tiro di Malin… - GiorgioMantelli : RT @Ruttosporc: Dopo 28 anni l'Atalanta batte la Juventus in casa in campionato. Non avremmo mai creduto di poter assistere a questo mome… - partenopeoswiss : RT @pisto_gol: Ata-Juv 1:0 L’Atalanta batte per la 1^ volta dopo 20 anni la Juve in una gara di campionato grazie al tiro di Malinovskiy de… - Rojas3299 : RT @Ruttosporc: Dopo 28 anni l'Atalanta batte la Juventus in casa in campionato. Non avremmo mai creduto di poter assistere a questo mome… -