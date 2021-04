Kate Middleton al funerale del principe Filippo | prove da regina con le perle indossate da Lady Diana

(Di domenica 18 aprile 2021)ha conquistato l’attenzione di molti durante ildel, scomparso lo scorso 9 aprile. Le esequie del consorte dellaElisabetta si sono svolte ieri presso la St. George’s Chapel di Windsor, alla presenza di 30 persone, in una cerimonia dignitosa e commovente.ha atteso il marito William, che ha accompagnato il feretro fino alla cappella, e ha poi assistito al suo fianco alla cerimonia. La Duchessa di Cambridge ha voluto rendere omaggio sia allache aindossando una collana dimolto speciale, che non è sfuggita agli osservatori., omaggio a ...

Per la cerimonia dei funerali del Principe Filipposi è mostrata elegantissima. Al collo una preziosa collana, dietro la quale potrebbe celarsi un messaggio. Elegantissima e impeccabile,ha sfoggiato un outfit raffinato ...Grazie ainfatti i due si sono avviati a piedi verso il castello e, invece di salire sulle automobili che erano lì a disposizione, si sono avvicinati e hanno iniziato a chiacchierare ...Ieri, al funerale del Principe Filippo gli occhi del mondo sono stati puntati, oltreché sul feretro del marito della regina Elisabetta II, su William ed Harry. I due fratelli sono in rotta di collisio ...In occasione del funerale di Filippo, Kate Middleton indossa la collana di perle di Lady Diana: si tratta di una frecciatina a Meghan?