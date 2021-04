Immobile | “Nel primo tempo avremmo potuto farne cinque | poi siamo calati”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 aprile 2021)di lettura: < 1 minutoRoma – La doppietta di oggi gli consente di raggiungere quota 151 gol con la maglia della Lazio. Ciroesprime grande soddisfazione ai microfoni di Sky Sport per il successo contro il Benevento pur sottolineando gli errori del secondo: “Nella prima frazione abbiamo fatto 35 minuti eccezionali, bisognava chiuderla prima perché non abbiamo sfruttato altre importanti occasioni,chiudere al 45? segnandogol. Nella ripresa abbiamo abbassato la guardia rischiando troppo, questo deve servirci da lezione”. Gol e Champions – “Spero che l’uno a zero venga assegnato a me, ho toccato la palla e anche Depaoli sarebbe felice che gli venisse tolto l’autogol. Ho segnato tante reti con questa maglia e ne vado orgoglioso. Sono ...