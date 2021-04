Il Psg vince 3-2 una pazza partita. Pochettino: “3 punti fondamentali. Merito della mentalità” (Di domenica 18 aprile 2021) Il Psg alla fine porta a casa i 3 punti contro il Saint-Etienne. Finisce 3-2, ma tutto è successo dei minuti di recupero. Passano gli ospiti al 78? con Bouanga, ma il Psg la ribalta con la doppietta di Mbappe al 79? e al 87?. Sembrava finita, invece gli ospiti trovano il 2-2 al 91? con Hamouma. I parigini non mollano, e all’ultimo respiro (97?) è Icardi a segnare il definitivo 3-2 che regala la vittoria agli uomini di Pochettino. Lo stesso allenatore dei francesi ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi a fine partita ai microfoni di RmcSport: “È una vittoria, vedremo alla fine se sarà decisiva per il titolo. Certamente sono 3 punti importantissimi, che abbiamo cercato fino alla fine. La squadra ha mentalità e qualità, sia tecniche che fisiche. Il momento non è facile per via dei tanti ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Il Psg alla fine porta a casa i 3contro il Saint-Etienne. Finisce 3-2, ma tutto è successo dei minuti di recupero. Passano gli ospiti al 78? con Bouanga, ma il Psg la ribalta con la doppietta di Mbappe al 79? e al 87?. Sembrava finita, invece gli ospiti trovano il 2-2 al 91? con Hamouma. I parigini non mollano, e all’ultimo respiro (97?) è Icardi a segnare il definitivo 3-2 che regala la vittoria agli uomini di. Lo stesso allenatore dei francesi ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi a fineai microfoni di RmcSport: “È una vittoria, vedremo alla fine se sarà decisiva per il titolo. Certamente sono 3importantissimi, che abbiamo cercato fino alla fine. La squadra hae qualità, sia tecniche che fisiche. Il momento non è facile per via dei tanti ...

Advertising

ValerioMoggia : È successo: il #PSG elimina il #Lione dalla Champions femminile, che vinceva dal 2016. L'unica altra sconfitta in s… - ValerioMoggia : La corsa per la Ligue 1 è inaspettatamente riaperta: il Lille pareggia col Montepellier, il PSG vince al cardiopalm… - AleCap23 : Il weekend delle gare pazze: dopo #CagliariParma il @PSG_inside vince all'ultimo secondo contro @ASSEofficiel Testa… - lagoldoninuda : @ceriserva Invece a me hanno assicurato che il psg non vince per i mostri come Neymar e Mbappè in attacco, ma perch… - ceriserva : Strano, non segna mai, di solito il PSG vince perché Neymar palleggia coi chicchi di riso, mica perché Mbappe è un… -