F1 GP Emilia Romagna 2021 | Hamilton contro le barriere | riparte a fatica VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Disastroso Lewisall’improvviso nel Gran Premio dell’. Il pilota della Mercedes sbaglia un sorpasso di un doppiato e finisceledopo essere usciti di pista! Incredibile quanto accaduto, con il campione del mondo che sbaglia qualcosa che per lui è decisamente facile e adesso la sua gara è in gran salita, visto che da secondo scivola in nona posizione. In alto il. SportFace.