David di Michelangelo a Dubai: così in 48 ore è nato il gemello (identico fino alle imperfezioni). High-tech e studio: la storia di un lavoro unico al mondo (Di domenica 18 aprile 2021) Una volta nel 2003 Cinzia Parnigoni – la restauratrice milanese protagonista dell’ultimo, storico restauro al David di Michelangelo – scherzò sul suo lavoro e disse di considerarsi una donna fortunata “anche perché per mesi sono stata a contatto con l’uomo più bello del mondo“. La monumentale scultura di marmo, abbozzato prima da Agostino di Duccio e poi da Antonio Rossellino, fu terminata da Michelangelo Buonarroti nella primavera del 1504 e da allora è stata ammirata e copiata infinite volte. La replica più nota – anche perché è più fotografata dell’originale che dal 1873 si trova nella Galleria dell’Accademia di Firenze – fu realizzata dallo scultore Luigi Arrighetti e dal 1910 si trova sull’Arengario di Palazzo Vecchio. L’ultima copia, in ordine di tempo, è stata compiuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Una volta nel 2003 Cinzia Parnigoni – la restauratrice milanese protagonista dell’ultimo, storico restauro aldi– scherzò sul suoe disse di considerarsi una donna fortunata “anche perché per mesi sono stata a contatto con l’uomo più bello del“. La monumentale scultura di marmo, abbozzato prima da Agostino di Duccio e poi da Antonio Rossellino, fu terminata daBuonarroti nella primavera del 1504 e da allora è stata ammirata e copiata infinite volte. La replica più nota – anche perché è più fotografata dell’originale che dal 1873 si trova nella Gria dell’Accademia di Firenze – fu realizzata dallo scultore Luigi Arrighetti e dal 1910 si trova sull’Arengario di Palazzo Vecchio. L’ultima copia, in ordine di tempo, è stata compiuta ...

Radio1Rai : Sarà il fulcro del padiglione Italia @ItalyExpo2020 all'Expo di #Dubai dal primo ottobre. E' la copia in scala 1:1… - RaiUno : Dopo la cupola autoportante anche il David di Michelangelo. A volte la vita è meravigliosa. #Leonardo… - DarioNardella : Firenze al centro del mondo grazie a questa operazione di alta tecnologia che porterà un “secondo David” in esposiz… - FQMagazineit : David di Michelangelo a Dubai: così in 48 ore è nato il gemello (identico fino alle imperfezioni). High-tech e stud… - capodeiciuati : @tempor_ale @malpensandot1 *mano del David di Michelangelo* -