Dal Lazio alla Lombardia, le Regioni verso la zona gialla dal 26 aprile Ecco chi rischia di restare arancione (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26 aprile, con ogni probabilità, gran parte delle Regioni torneranno in . I nuovi parametri dovrebbero essere fissati nei prossimi giorni da un nuovo decreto (quello che delinea le regole attuali ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26, con ogni probabilità, gran parte delletorneranno in . I nuovi parametri dovrebbero essere fissati nei prossimi giorni da un nuovo decreto (quello che delinea le regole attuali ...

Advertising

OptaPaolo : 9 - La Lazio ha vinto nove gare interne di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1949/50.… - helmy982 : @bogianen_toro Ho guardato la classifica poco fa...mi sono venuti in mente il Crotone(5 punti) ,quella merda di Rib… - homer_mario : @bossebasta @dedaIux @PoPaolino @Cobretti_80 Si ma alla fine è palese che guardando dietro ci sia poco da aver paur… - fedecaccy : RT @Hsiwk_: Sky:'secondo me questo pareggio ai napoletani sta bene' Ma a chi esattamente? Io non mi accontento di stare a due punti dal qua… - Hsiwk_ : Sky:'secondo me questo pareggio ai napoletani sta bene' Ma a chi esattamente? Io non mi accontento di stare a due p… -