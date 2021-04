Covid | rischio minimo in acqua ma le piscine restano chiuse E il cloro può abbattere il virus in 30 secondi

Leggi su formatonews

(Di domenica 18 aprile 2021) Un nuovo studio indica che ilcontenuto nell’dellepotrebbe inattivare ilin meno di un minuto. Getty Immages/Sean GallupPalestre esonoormai da quasi sei mesi in quanto ritenuti luoghi diassembramenti, dove è più facile che ilsi diffonda. Ciò ha comportato, oltre a danni economici per i gestori e i lavoratori di queste strutture sportive, anche danni in termini di salute per tutti coloro – adulti e bambini – che hanno cessato l’attività fisica praticata con regolarità. Lo sport, infatti, rinforza il sistema immunitario. Ora – riporta SkyTg24 – un nuovo studio potrebbe mettere in discussione la chiusura dellevoluta dal precedente esecutivo e portata avanti anche dal ...