Chi è Tommaso Zorzi? Età, vita privata, fidanzato e Instagram (Di domenica 18 aprile 2021) Chi è Tommaso Zorzi: dall’età, al padre, al fidanzato, al suo libro, alla partecipazione a Riccanza, a dove seguirlo su Instagram. Chi è Tommaso Zorzi Nome e Cognome: Tommaso ZorziData di nascita: 2 aprile 1995Luogo di Nascita: MilanoEtà: 26 anniAltezza: 1,90 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: influencerfidanzato: Tommaso è attualmente singleFigli: Tommaso non ha figliTatuaggi: Zorzi ha diversi tatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 18 aprile 2021) Chi è: dall’età, al padre, al, al suo libro, alla partecipazione a Riccanza, a dove seguirlo su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 2 aprile 1995Luogo di Nascita: MilanoEtà: 26 anniAltezza: 1,90 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: influencerè attualmente singleFigli:non ha figliTatuaggi:ha diversi tatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Daniilc5 : Aiuto chi mi inviala foto di Tommaso che alza di scatto impaurito sopra il letto #tzvip - nature2324a : @Giusepp92635258 Peró per quella minuscola parte di gente che purtroppo c'è i ragazzi non vivono liberamente, ho le… - itsmausbearhere : @_tellhimboybye questo ed altro per farvi capire chi è veramente tommaso !! - Theresa_030 : ma voi ste robe dove le leggete? no giusto per capire chi ha minacciato di lasciare tommaso per il contorno. - socazzimieii : Ma veramente smetterete di seguire Tommaso e scrivere qui perché non vi piace chi frequenta? #tzvip -