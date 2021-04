Catania, cittadini protestano contro le restrizioni: arrivano i “Fantasmi del passato” (Di domenica 18 aprile 2021) Catania, 18 apr – Secondo atto dei “Fantasmi del passato”, la protesta silenziosa che da due settimane sta caratterizzando i fine settimana della città all’ombra dell’Etna. Fantasmi del passato in scena a Catania “Niente soluzioni solo restrizioni” è lo striscione che ieri pomeriggio campeggiava in un altro luogo simbolo catanese, ovvero piazza San Domenico dove si affacciano sia la sede locale della Regione Siciliana (potere politico) sia l’Asp (potere sanitario). Le ultime novità dal Governo centrale, infatti, che parlano di riaperture non soddisfano né risolvono i quasi 14 mesi di chiusura per diverse tipologie d’impresa. Aprire senza condizioni tutte le attività, con protocolli di sicurezza senz’altro, ma senza fasce orarie o limitazioni territoriali, accompagnato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 aprile 2021), 18 apr – Secondo atto dei “del”, la protesta silenziosa che da due settimane sta caratterizzando i fine settimana della città all’ombra dell’Etna.delin scena a“Niente soluzioni solo” è lo striscione che ieri pomeriggio campeggiava in un altro luogo simbolo catanese, ovvero piazza San Domenico dove si affacciano sia la sede locale della Regione Siciliana (potere politico) sia l’Asp (potere sanitario). Le ultime novità dal Governo centrale, infatti, che parlano di riaperture non soddisfano né risolvono i quasi 14 mesi di chiusura per diverse tipologie d’impresa. Aprire senza condizioni tutte le attività, con protocolli di sicurezza senz’altro, ma senza fasce orarie o limitazioni territoriali, accompagnato ...

Advertising

Claudio26520120 : RT @IlPrimatoN: A Catania va in scena il secondo atto della protesta silenziosa di cittadini e imprenditori esasperati dalle restrizioni #A… - raffyras : RT @IlPrimatoN: A Catania va in scena il secondo atto della protesta silenziosa di cittadini e imprenditori esasperati dalle restrizioni #A… - IlPrimatoN : A Catania va in scena il secondo atto della protesta silenziosa di cittadini e imprenditori esasperati dalle restri… - melannas : RT @bildarte: A Catania grande manifestazione contro l’obbligo vaccinale. Medici, infermieri, semplici cittadini dicono no all’obbligo vacc… - bildarte : A Catania grande manifestazione contro l’obbligo vaccinale. Medici, infermieri, semplici cittadini dicono no all’ob… -