Advertising

TgLa7 : Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a #rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna… - SkyTG24 : #Covid, news di oggi. Breton (Ue): 'A rischio rinnovo contratto con #AstraZeneca'. LIVE - rtl1025 : ?? Il contratto dell'#Ue con #AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di #rinnovo a causa dei ritardi di cons… - bizcommunityit : Vaccini, Breton: “Il contratto dell’Europa con AstraZeneca a rischio di rinnovo a causa dei… - IlModeratoreWeb : Breton “a rischio rinnovo contratto Ue con AstraZeneca” - -

Ultime Notizie dalla rete : Breton rischio

... "Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è adi rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati" dichiara Thierryin un'intervista ad una tv con base in Francia ...18 apr 14:56 Vaccini,: "Arinnovo contratto Ue con AstraZeneca" Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è adi rinnovo a causa dei ritardi di consegna ...ROMA (ITALPRESS) – E’ a rischio di rinnovo, a causa dei ritardi di consegna accumulati, il contratto Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno. Lo ha dichiarato, in un’intervista a Bfm-Tv, il commissa ...PARIGI - Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati. Lo ha detto il commissario per il mercato interno Thierry Breton ...