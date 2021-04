Blitz di Dazn | Superlega anti - Champions

(Di domenica 18 aprile 2021) Idea strepitosa per chi l'ha pensata, vergognosa per chi la osteggia. In primis, l' Uefa . Domani Ceferin presenterà la nuova, quella dal 2024 , frutto dell'accordo con l'Eca sui diritti tv,...

Ci lavora da tempo il miliardario Leonard "Len" Blavatnik , per intendersi il nuovo signore del calcio italiano, colui che consi è preso i diritti della Serie A per il prossimo triennio.