Aurora Ramazzotti | un suo grande sogno | la confessione ai fan

Advertising

bodainonloso : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso - rosalbavolpe4 : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso - diferen_te : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso - jessica_zorzina : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso - lovelybutfierce : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

in mezzo alla natura: bellissima come non mai. La figlia di Erose Michelle Hunziker ha fatto impazzire tutti con l'ultimo scatto pubblicato su Instagram..."Scambio di coppia con i vicini: che ne pensi?" . Questa è una delle prime domande poste adnel corso della sua ormai nota "Rubrichetta", un appuntamento fisso e prevalentemente a tema sessuale, con i follower di Instagram che si sentono liberi di chiedere qualsiasi cosa, ...L’ultima idiozia del politically correct e del Metoo viene anch’essa dagli States e si chiama catcalling. Riguarda le molestie di strada ...Aurora Ramazzotti, nella sua seguitissima "rubrichetta" di Instagram, sorprende i followers con una dichiarazione: "per me è normale" ...