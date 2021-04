Atalanta Juve 0-0 LIVE | Gosens mura Cuadrado in area

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 aprile 2021) Al “Gewiss Stadium”, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Problema per McKennie – Che perde il nastro sul calzettone ed è costretto a un pit-stop in panchina per coprire il colore nero 4? Contatto Muriel-– In. Lieve tamponamento del bianconero, Orsato lascia correre 7? Uscita Gollini – Intervento provvidenziale coi piedi fuoriaveva ...