Astrazeneca, vaccino contro la variante sudafricana entro la fine del 2021. Nel mondo 141 milioni di contagi, record in India (Di domenica 18 aprile 2021) Gran Bretagna e Israele fanno le prove di ripartenza, venerdì in Italia 356 mila somministrazioni: il massimo dall’inizio della campagna vaccinale Leggi su lastampa (Di domenica 18 aprile 2021) Gran Bretagna e Israele fanno le prove di ripartenza, venerdì in Italia 356 mila somministrazioni: il massimo dall’inizio della campagna vaccinale

Advertising

fattoquotidiano : AstraZeneca, il professore tedesco che studia le trombosi: “Usare mezza dose di vaccino può essere una soluzione. V… - emmabonino : Ho appena fatto il vaccino Astrazeneca. Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteg… - martaottaviani : Bellissimo vedere tante persone in #Sicilia in coda per farsi fare il #vaccino con dosi di #astrazeneca per non sp… - fedekikka23 : @Massimotagliat2 Mia mamma ha fatto il vaccino giovedì e il medico con cui ha fatto l'anamnesi pre-vaccino le ha sc… - miriamcancelli1 : RT @_cieloitalia: “Abbiamo pochi morti per Covid qui in Norvegia e il rischio di morire dopo il vaccino AstraZeneca sarebbe superiore al ri… -