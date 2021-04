Amici 20 | Carolyn Smith attacca Stefano De Martino e i fan la invocano a gran voce come giudice

(Di domenica 18 aprile 2021)non manca di seguire una sola puntata di, dopo aver preso più volte le difese di Alessandra Celentano e aver commentato le esibizioni di Martina, la severissimadi Ballando con le Stelle si è fatta sentire ancora una volta. Questa volta nel mirino dellac’è stato Deche ha sostenuto Lorella Cuccarini nella scelta di non far sfidare Martina con Serena sul Charleston.riprendeDeTutto è partito dalla sfida lanciata dalla Celentano alla Cuccarini, che inizialmente prevedeva Serena e Martina sfidarsi sulle note di un Charleston. La Cuccarini ha però scelto di non far esibire Martina e, così facendo ha messo in gioco Alessandro; questa scelta ...

2021: Martina Miliddi - ballerina - eliminata della serata Martina, ha ancora molto da crescere e da studiare, così come hanno anche detto Raimondo Todaro eSmith , ballerino ...Insomma, sembra che in questi giorni diversi protagonisti del cast di Ballando con le stelle siano intervenuti per parlare della trasmissione. DopoSmith anche Raimondo Todaro ha ...‘Amici 20’ Stefano De Martino criticato aspramente dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith per quello che ha detto durante il quinto serale. Durante il quinto serale di Ami ...Ieri sera sabato 17 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi il serale. Sembra che in occasione di questa puntata, Alessandro Celentano abbia lanciato un guanto di ...