Stadi | salamelle e libertà

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Se penso alla riapertura deglisubito mi viene in mente il paninaro. Quanto era bello ritrovarsi insieme agli amici, prima e magari anche dopo la partita, ad addentare un panino con salsiccia, senape e crauti o con la porchetta, le cipolle caramellate e i peperoni, oppure anche solo un “semplice” hotdog. Chiaro, nulla di dietetico, nulla di sportivo, nulla che ci avrebbe reso delle persone più sane o atletiche, ma concedersi ogni tanto qualche eccesso alimentare ha un suo senso, anche scientifico in qualche modo. Le ragioni per concedersi un vizio del genere sono almeno tre. La prima è quasi medica: non avere mai dei pasti ad alta densità calorica, ricchi di nutrienti anche normalmente poco consigliati, diminuisce la capacità digestiva e assorbitiva gastrointestinale. Per fare un esempio, quando siete a dieta e vi concedete un pasto libero notate che fate ...