Sondaggio Dire-Tecné. Draghi ha perso 8 punti in 2 mesi, Pd accorcia sulla Lega (Di sabato 17 aprile 2021) Continua a calare la fiducia in Mario Draghi, ora al 53%: in poco più di due mesi ha perso l?8% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, il Sondaggio realizzato da Tecnè con agenzia Dire. Per il primo mese il trend è rimasto stabile, sempre sopra il 60% (60,6% il 19 marzo), poi un lento crollo: 57,8% il 26 marzo, 26,1% il primo aprile, 55,4% il 9 aprile, fino al 53% del 16 aprile. Cala di quasi 3 punti percentuale nell’ultima settimana la fiducia degli italiani nel Governo Draghi. Oggi il 48,5% dice di avere fiducia, coloro che non hanno fiducia sono il 38,8%, non sa il 12,5%. La Lega resta sempre primo partito col 22% ma comincia a ‘vedere’ il Partito Democratico che si porta al 19,2% e lima 0,3 punti. Fratelli d’Italia consolida il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Continua a calare la fiducia in Mario, ora al 53%: in poco più di duehal?8% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, ilrealizzato da Tecnè con agenzia. Per il primo mese il trend è rimasto stabile, sempre sopra il 60% (60,6% il 19 marzo), poi un lento crollo: 57,8% il 26 marzo, 26,1% il primo aprile, 55,4% il 9 aprile, fino al 53% del 16 aprile. Cala di quasi 3percentuale nell’ultima settimana la fiducia degli italiani nel Governo. Oggi il 48,5% dice di avere fiducia, coloro che non hanno fiducia sono il 38,8%, non sa il 12,5%. Laresta sempre primo partito col 22% ma comincia a ‘vedere’ il Partito Democratico che si porta al 19,2% e lima 0,3. Fratelli d’Italia consolida il ...

