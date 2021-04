Serie B | la Salernitana vince in rimonta nel recupero Torna alla vittoria il Monza

(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo il caos calendari, laB è scesa regolarmente in campo in questo sabato di calcio per la 34esima giornata del campionato cadetto. L' Empoli capolista ha sconfitto il Brescia per 4 - 2 e, con ...

Advertising

tabellamercatob : Classifica #SerieB dopo 15^ ritorno #Empoli 66, #Lecce 61, #Salernitana 60, #Monza 55, #Venezia 53 In coda #Entella… - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: A giornate dalla fine del campionato di Serie B: L'Empoli ha un vantaggio di soli 5 punti sul Lecce e 6 sulla Salernit… - ImpieriFilippo : A giornate dalla fine del campionato di Serie B: L'Empoli ha un vantaggio di soli 5 punti sul Lecce e 6 sulla Sale… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Serie B, ribaltone Salernitana e poker Empoli: i risultati della 34ª giornata - salernonotizie : Serie B: Empoli batte il Brescia, Lecce corsaro a Vicenza. Salernitana non molla -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Salernitana

Dopo il caos calendari, laB è scesa regolarmente in campo in questo sabato di calcio per la 34esima giornata del ... I salentini si sono imposti a Vicenza per 2 - 1, mentre laha vinto ......2 - 1 Pisa Cosenza 3 - 0 Reggina Reggiana 2 - 1Venezia 2 - 1 Vicenza Lecce 1 - 2 Cittadella Chievo 1 - 0 Pordenone Frosinone 2 - 0 CLASSIFICAB Empoli 66 Lecce 6160 ...Segnatevi questo nome, Alessio Dionisi, diventerà qualcuno, è già qualcuno. L’Empoli gioca bene, vince il campionato, risale dopo due stagioni e abbastanza merito ...Che emozioni in Serie B. Il campionato cadetto conferma la sua imprevedibilità e anche nell'ultimo turno giocato l'altalena di emozioni ...