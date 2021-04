SBK 2021: ufficiale il nuovo calendario (Di sabato 17 aprile 2021) Speriamo che sia la volta buona. Dopo una serie di false partenze, il mondiale SBK ha pubblicato quella che potrebbe essere la bozza definitiva del calendario gare 2021, con importanti novità. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’elenco comprende diverse tappe fuori dall’Europa, dove sarà la Spagna a farla da padrona. Questo forse non lo renderà così “stabile”, ma si spera che non ci saranno grossi scossoni nell’immediato futuro. Il mondiale comincerà relativamente tardi, il 22 e 23 maggio, sul Motorland Aragon. #WorldSBK2021 updated calendar pic.twitter.com/C0C7kAIdcM— WorldSBK (@WorldSBK) April 16, 2021 SBK 2021, quali sono le gare del calendario (si spera) definitivo? La bozza pubblicata da Dorna e FIM comprende 13 tappe. Si comincia, come detto, dal Motorland ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Speriamo che sia la volta buona. Dopo una serie di false partenze, il mondiale SBK ha pubblicato quella che potrebbe essere la bozza definitiva delgare, con importanti novità. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’elenco comprende diverse tappe fuori dall’Europa, dove sarà la Spagna a farla da padrona. Questo forse non lo renderà così “stabile”, ma si spera che non ci saranno grossi scossoni nell’immediato futuro. Il mondiale comincerà relativamente tardi, il 22 e 23 maggio, sul Motorland Aragon. #WorldSBKupdated calendar pic.twitter.com/C0C7kAIdcM— WorldSBK (@WorldSBK) April 16,SBK, quali sono le gare del(si spera) definitivo? La bozza pubblicata da Dorna e FIM comprende 13 tappe. Si comincia, come detto, dal Motorland ...

Advertising

gponedotcom : Biasion: 'Non sono stati leali, i piloti sapevano della nostra assenza': Il responsabile di Tutapista Corse: 'Manto… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: CIV Superbike, Lucas Mahias in testa nella QP1, riscossa Ducati: Dietro al francese, le tre V4-R di Michele Pirro, Agostin… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: CIV Superbike, doppietta Honda nelle prove libere del Mugello: Lorenzo Gabellini ha stampato il miglior tempo nelle libere… - simcopter : RT @gponedotcom: CIV Superbike, Lucas Mahias in testa nella QP1, riscossa Ducati: Dietro al francese, le tre V4-R di Michele Pirro, Agostin… - gponedotcom : CIV Superbike, Lucas Mahias in testa nella QP1, riscossa Ducati: Dietro al francese, le tre V4-R di Michele Pirro,… -