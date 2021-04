Rugby femminile | Sei Nazioni 2021 | l’Italia batte la Scozia in un match dominato

(Di sabato 17 aprile 2021) Vincono le azzurre nell’ultimodella fase a girone del Guinness Seie lo fanno inndo meritatamente e nettamente le padrone di casa.in campo dalle azzurre, che però concedono un po’ troppo alle scozzesi con degli errori banali e la chiudono solo dopo un’ora di gioco. Ora l’Irlanda per puntare al podio del torneo. Parte subito beneche recupera il calcio d’inizio, subisce un fallo e si porta immediatamente nei 22 scozzesi. Touche, però, storta e i problemi di Parma si ripropongono a Glasgow. Ottime le azzurre in mischia che mettono in difficoltà lae restano in zona d’attacco. E da un’altra mischia la palla arriva perfettamente a Bea Rigoni che ...

