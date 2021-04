Quartararo | la pole è di Bagnaia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo pole

Primaposition stagionale per la Yamaha . A partire davanti a tutti nel Gp del Portogallo, terza prova del MotoMondiale 2021 sul circuito di Portimao sarà infatti Fabio. Si interrompe così ...Anche se 'non c'era la bandiera gialla', è stata la reazione indispettita di Bagnaia al ritorno nei box dopo essersi visto negare lacon il miglior tempo. Al franceseseguono - in ...In Portogallo la terza tappa del Motomondiale 2021. Bagnaia firma il giro più veloce, ma viene retrocesso all'undicesimo posto per non aver rispettato una bandiera gialla. Moto3: Migno in pole. Moto2: ...MotoGP GP Portogallo Monster Yamaha 2021 - Fabio Quartararo ha chiuso la qualifica del Gran Premio del Portogallo, terza tappa del Motomondiale 2021, in pole position. Il pilota francese dopo aver mos ...