Non basta Simy, l'Udinese vince con doppietta De Paul (Di sabato 17 aprile 2021) CROTONE (ITALPRESS) – L'Udinese espugna lo Scida, torna al successo dopo quattro partite e mette praticamente al sicuro la sua permanenza in Serie A. Profondo rosso, invece, per il Crotone, che incassa la quinta sconfitta di fila e vede la retrocessione matematica sempre più vicina. Il match stenta un pò a decollare, anche se al 4? Messias mette sulla testa di Molina un pallone d'oro, che il centrocampista spreca consegnando palla a Musso. Il secondo tiro in porta arriva al 28?, quando lo stesso Molina conclude di poco alto dalla grande distanza. L'Udinese a questo punto accelera, conquistando campo e pallino del gioco. E dopo un paio di occasioni mancate passa in vantaggio con De Paul, che finalizza una bella azione costruita sulla sinistra: palla filtrante per Nestorovski, che anticipa Cuomo; Cordaz si salva coi piedi, ma il pallone ...

