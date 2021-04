MotoGP, risultati FP4 GP Portogallo 2021: Fabio Quartararo impressiona anche sul passo, Marquez 9°, Valentino Rossi 15° (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Quartararo continua a impressionare a Portimao. Dopo aver chiuso in vetta la classifica della FP3, il francese ha dominato la scena anche nella quarta sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Nel turno dedicato al passo gara il portacolori del team Yamaha ufficiale ha girato con gomma media all’anteriore e hard al posteriore, trovando la migliore prestazione in 1:39.788, al termine di una serie di giri davvero impressionante. Un segnale per tutti i rivali, “El Diablo” non solo è pronto, se non prontissimo, a livello di time attack, ma è l’uomo di riferimento anche sulla lunga distanza. Alle sue spalle il padrone di casa Miguel Oliveira (Red Bull KTM). ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)continua are a Portimao. Dopo aver chiuso in vetta la classifica della FP3, il francese ha dominato la scenanella quarta sessione di prove libere del Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale. Nel turno dedicato algara il portacolori del team Yamaha ufficiale ha girato con gomma media all’anteriore e hard al posteriore, trovando la migliore prestazione in 1:39.788, al termine di una serie di giri davveronte. Un segnale per tutti i rivali, “El Diablo” non solo è pronto, se non prontissimo, a livello di time attack, ma è l’uomo di riferimentosulla lunga distanza. Alle sue spalle il padrone di casa Miguel Oliveira (Red Bull KTM). ...

hazzassmile : Che poi uno dice ok dopo le Q3 in F1 ti rilassi visto che sai i risultati. Invece no! Si va a soffrire per la motogp - LaJeTeo_58 : Siamo live per il commento delle qualifiche del #PortugueseGP ????? #MotoGP #Motorionline - FormulaPassion : #MotoGP | I risultati delle #FP3 del #PortugueseGP ???? - MotoriNews24 : MotoGP, Marquez: “Non mi aspettavo questi risultati, mi sento bene” - FTraiettoria : MotoGP, Portogallo: Quartararo svetta nelle FP3 ma c’è apprensione per Martin -