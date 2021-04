Mille bauli in Piazza del Popolo a Roma: la protesta del mondo dello spettacolo (Di sabato 17 aprile 2021) Otre 1.000 bauli per riporre strumenti musicali e attrezzi per il palcoscenico disposti in Piazza del Popolo sotto alla salita del Pincio. A fianco ad ognuno di essi un operatore del settore dello spettacolo, vestito completamente di nero e con la mascherina dello stesso colore per chiedere fondi e tutele per i lavoratori dello spettacolo, dalla musica al teatro, fermi da un anno a causa della pandemia di Covid. Tanti gli artisti in Piazza a sostengo della causa, tra loro: Renato Zero, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso.“Il tempo della farsa è finito e anche la nostra pazienza - spiegano gli organizzatori -. Chiediamo immediata istituzione di un fondo da erogare in soluzioni mensili a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Otre 1.000per riporre strumenti musicali e attrezzi per il palcoscenico disposti indelsotto alla salita del Pincio. A fianco ad ognuno di essi un operatore del settore, vestito completamente di nero e con la mascherinastesso colore per chiedere fondi e tutele per i lavoratori, dalla musica al teatro, fermi da un anno a causa della pandemia di Covid. Tanti gli artisti ina sostengo della causa, tra loro: Renato Zero, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso.“Il tempo della farsa è finito e anche la nostra pazienza - spiegano gli organizzatori -. Chiediamo immediata istituzione di un fondo da erogare in soluzioni mensili a ...

