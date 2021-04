Maria De Filippi senza mezzi termini su Il cantante mascherato e Ballando con le stelle (Di sabato 17 aprile 2021) Per tanti anni c’è stata una sorta di concorrenza spietata tra le due donne del sabato sera. Stiamo parlando di Maria De Filippi e Milly Carlucci. Come ben sappiamo, la prima è spesso in onda il sabato sera con C’è posta per te e poi con il serale di Amici di Maria De Filippi. Milly Carlucci in genere, il sabato sera va in onda con Ballando con le stelle e con l’altro programma Il cantante mascherato. Maria De Filippi e Milly Carlucci, adesso i rapporti sono più distesi Di conseguenza molto spesso le due si trovano a scontrarsi ed in tutti questi anni sono nate delle vere e proprie faide tra i fan delle due conduttrici. In alcune occasioni ci sono stati degli scontri seppur ridimensionati, tra le due ma ... Leggi su baritalianews (Di sabato 17 aprile 2021) Per tanti anni c’è stata una sorta di concorrenza spietata tra le due donne del sabato sera. Stiamo parlando diDee Milly Carlucci. Come ben sappiamo, la prima è spesso in onda il sabato sera con C’è posta per te e poi con il serale di Amici diDe. Milly Carlucci in genere, il sabato sera va in onda concon lee con l’altro programma IlDee Milly Carlucci, adesso i rapporti sono più distesi Di conseguenza molto spesso le due si trovano a scontrarsi ed in tutti questi anni sono nate delle vere e proprie faide tra i fan delle due conduttrici. In alcune occasioni ci sono stati degli scontri seppur ridimensionati, tra le due ma ...

Advertising

andreapalazzo2 : RT @tvblogit: Maria de Filippi ad Amici 20: “Ecco come nasce la mia conduzione dagli scalini…” - LaMammaN1 : - francadc : E dopo l'app delle votazioni de L'isola dei famosi, questi pretemi hanno corrotto Ale Borghese e addirittura Maria… - Anna83169875 : RT @alessiarugge_96: Un giorno Maria De Filippi inizierà così: questa è la storia di un limone ?? che fece impazzire milioni di persone http… - sunflowerange : RT @an_andreis: Maria De Filippi dopo che si è fatta degli amici boh non lo so non guardo il programma: -