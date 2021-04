LIVE – Rublev-Ruud 6-3, 3-4 semifinale Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 17 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Andrej Rublev e Casper Ruud, valida per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il russo ha estromesso dal torneo il grande favorito, ovvero Rafa Nadal, imponendosi in tre set. Il norvegese ha invece battuto Fabio Fognini, campione in carica. I precedenti vedono avanti Rublev per 4-0. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di sabato 17 aprile, attraverso la DIRETTA scritta sotto riportata. COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA Segui il LIVE su Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Rublev-Ruud ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ile latestuale della disputa tra Andreje Casper, valida per ladeldi. Il russo ha estromesso dal torneo il grande favorito, ovvero Rafa Nadal, imponendosi in tre set. Il norvegese ha invece battuto Fabio Fognini, campione in carica. I precedenti vedono avantiper 4-0. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di sabato 17 aprile, attraverso lascritta sotto riportata. COME SEGUIRE IL MATCH INSegui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA...

