LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 34-26, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani esaurisce il bonus a metà secondo quarto (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-26 ANCORA SHIELDS DA TRE! Milano scappa via sul +11, un imbufalito Djordjevic va al secondo time out del primo tempo. 34-26 TRIPLA di Shields dall’angolo. 31-26 1/2 Weems, 6’08” da giocare nel secondo quarto, Milano ha esaurito il bonus, un fallo di Bologna. 0/2 Gamble ma Weems salta a rimbalzo subendo il fallo di Shields guadagnando a sua volta un nuovo viaggio in lunetta. Fallo di Brooks sul semi-gancio mancino di Gamble da centro area, liberi. 31-25 Arresto e tiro di Alibegovic, 6’41” sul cronometro. 31-23 Penetrazione di Delaney. 8’00” da giocare prima dell’intervallo, 2-1 la situazione falli del secondo quarto. 29-23 Dentro il libero aggiuntivo. 29-22 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-26 ANCORA SHIELDS DA TRE!scappa via sul +11, un imbufalito Djordjevic va altime out del primo tempo. 34-26 TRIPLA di Shields dall’angolo. 31-26 1/2 Weems, 6’08” da giocare nelha esaurito il, un fallo di. 0/2 Gamble ma Weems salta a rimbalzo subendo il fallo di Shields guadagnando a sua volta un nuovo viaggio in lunetta. Fallo di Brooks sul semi-gancio mancino di Gamble da centro area, liberi. 31-25 Arresto e tiro di Alibegovic, 6’41” sul cronometro. 31-23 Penetrazione di Delaney. 8’00” da giocare prima dell’intervallo, 2-1 la situazione falli del. 29-23 Dentro il libero aggiuntivo. 29-22 ...

