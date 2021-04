LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Migno firma la pole davanti a Foggia! Due italiani in prima fila (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 14.21 Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga sessione. Appuntamento a domani per il terzo atto stagionale con la Moto3. Un saluto a tutti! 14.19 Festa in casa Italia al termine della Q2. Migno è il terzo pilota differente che scatterà dalla prima casella della griglia in questo 2021 al termine di una sessione che non vede nella Top10 le KTM di Acosta e Masià, rispettivamente dodicesimo ed undicesimo. 14.18 La classifica al termine della qualifica. 1 16 A. Migno 1:47.423 2 7 D. FOGGIA +0.149 3 52 J. ALCOBA +0.279 4 11 S. GARCIA +0.477 5 2 G. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 14.21 Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga sessione. Appuntamento a domani per il terzo atto stagionale con la. Un saluto a tutti! 14.19 Festa in casa Italia al termine della Q2.è il terzo pilota differente che scatterà dallacasella della griglia in questo 2021 al termine di una sessione che non vede nella Top10 le KTM di Acosta e Masià, rispettivamente dodicesimo ed undicesimo. 14.18 La classifica al termine della qualifica. 1 16 A.1:47.423 2 7 D. FOGGIA +0.149 3 52 J. ALCOBA +0.279 4 11 S. GARCIA +0.477 5 2 G. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Migno lotta per la pole a Portimao - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #Migno - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Fenati passa in Q2 insieme a Fernandez Sasaki e Salac - #Moto3 #Portogallo… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche. Tra 20 minuti si parte - #Moto3 #Portogallo… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao FP3: @M16NO il più veloce, @RomanoFenati in Q1 - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Portimao FP3: @M16NO il più veloce, @RomanoFenati in Q1 - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3 CIV Mugello: LIVE le prime gare della stagione ... che potrete seguire, in diretta streaming, guardando il video qui sotto! Le gare di sabato 17 aprile 13.25 - Gara 1 SBK 14.10 - Gara 1 Moto3 14.55 - Gara 1 SS600 15.40 - Gara 1 Premoto3 16.20 - Gara ...

MotoGP | GP Portogallo 2021, PL3 - Mir, M.Marquez e Rossi in Q1 | FormulaPassion.it 10.45 - Sono da poco terminate le PL3 della Moto3, con Andrea Migno che ha concluso in testa (1'48.214) davanti a Gabriel Rodrigo e Jaume Masia. Le condizioni meteo sembrano più stabili rispetto alla ...

LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Migno lotta per la pole a Portimao OA Sport MotoGP, LIVE GP Portogallo: impresa Marini in FP3. Martin in ospedale, si temono fratture Caduta rovinosa di Jorge Martin con la Ducati del team Pramac durante le FP3: lo spagnolo è in ospedale per una tac. Franco Morbidelli cresce, Marc Marquez solo quindicesimo: tutte le Honda in Q1. Gra ...

CIV Mugello: LIVE le prime gare della stagione Spazio poi per le gare di Moto3, Supersport 300 e 600 e PreMoto3 che promettono di regalare battaglie serrate e grandi emozioni, che potrete seguire, in diretta streaming, guardando il video qui ...

... che potrete seguire, in diretta streaming, guardando il video qui sotto! Le gare di sabato 17 aprile 13.25 - Gara 1 SBK 14.10 - Gara 114.55 - Gara 1 SS600 15.40 - Gara 1 Premoto3 16.20 - Gara ...10.45 - Sono da poco terminate le PL3 della, con Andrea Migno che ha concluso in testa (1'48.214) davanti a Gabriel Rodrigo e Jaume Masia. Le condizioni meteo sembrano più stabili rispetto alla ...Caduta rovinosa di Jorge Martin con la Ducati del team Pramac durante le FP3: lo spagnolo è in ospedale per una tac. Franco Morbidelli cresce, Marc Marquez solo quindicesimo: tutte le Honda in Q1. Gra ...Spazio poi per le gare di Moto3, Supersport 300 e 600 e PreMoto3 che promettono di regalare battaglie serrate e grandi emozioni, che potrete seguire, in diretta streaming, guardando il video qui ...