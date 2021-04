La doppietta di Berardi su rigore e Lopez ribaltano la Fiorentina | 3-1 al Mapei

(Di sabato 17 aprile 2021) AlStadium di Reggio Emilia si affrontano Sassuolo e, terzo dei quattro anticipi di questo sabato, valido per la 31a giornata di Serie A 2020-21. Le prime chance sono per i Viola, Castrovilli al 5? impegna Consigli, al quarto d’ora è il turno di Biraghi e Ribery. I padroni di casa rispondono con Traoré, il numero 23 neroverde scalda i guantoni a Dragowski. Al 32? la squadra di Iachini passa con un grandissimo gol segnato da Giacomo “Jack” Bonaventura, dopo un’azione che lui stesso aveva avviato, recuperando palla su passaggio corto di Rogerio. Sfera allargata a Ribery, che la restituisce al limite per una grande botta col mancino sulla quale nulla può Consigli. Palo di Castrovilli nel finale di parziale, il 10 Viola dribbla due difensori partendo dalla sinistra e trova il legno sul secondo palo col destro. I primi 45? terminano con ...

RaiSport : ?? Tris #Sassuolo, #Fiorentina ko #Bonaventura illude i gigliati, nel secondo tempo la rimonta neroverde con la dop… - tizianacairati : Entra Berardi, è un altro Sassuolo: la Fiorentina sparisce e resta a rischio @gazzetta - ItaliaViva : RT @Emagorno: Un calabrese nella storia del calcio italiano, con la doppietta di oggi Domenico Berardi fa 100 gol. Speriamo possa essere pr… - Emagorno : Un calabrese nella storia del calcio italiano, con la doppietta di oggi Domenico Berardi fa 100 gol. Speriamo possa… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SassuoloFiorentina 3-1: i neroverdi rimontano con la doppietta di #Berardi ?? -

... dalle 18 sono in campo Sassuolo e Fiorentina: viola avanti con Bonaventura, i padroni di casa ribaltano con unadisu rigore e un gol di Locatelli. In serata, alle 20.45, si gioca ...(S), 75' Maxime Lopez (S) SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur (86' Marlon), Chiriches, Ferrari, Rogerio (46' Kyriakopoulos); Maxime Lopez, Obiang; Traoré (46'), Djuricic (46' ...Ennesima grande prestazione degli uomini di Roberto De Zerbi che contro la Fiorentina vincono per 3-1. Padroni di casa che dopo 30' si ritrovano ad ...I viola trovano il gol con Bonaventura, poi subiscono la rimonta dei ragazzi di De Zerbi nella ripresa: doppietta su rigore da ricordare per l'attaccante neroverde ...