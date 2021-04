Il "rischio ragionato" di Draghi, tra vaccini e riaperture (Di sabato 17 aprile 2021) “Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio, un rischio ragionato, fondato sui dati, che sono in miglioramento”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi annunciando le riaperture di diverse attività a partire dal 26 aprile decise con il supporto scientifico della Cabina di regia. “Questo rischio che abbiamo preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini però si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente”. Draghi cita molte volte la parola “rischio”, che è molto diversa dall’“incertezza” che paralizza qualsiasi decisione, e ci ricorda che il riavvio di numerose attività sociali ora proibite, dalla ristorazione all’aperto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) “Con la decisione di oggi il governo ha preso un, un, fondato sui dati, che sono in miglioramento”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Marioannunciando ledi diverse attività a partire dal 26 aprile decise con il supporto scientifico della Cabina di regia. “Questoche abbiamo preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini però si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente”.cita molte volte la parola “”, che è molto diversa dall’“incertezza” che paralizza qualsiasi decisione, e ci ricorda che il riavvio di numerose attività sociali ora proibite, dalla ristorazione all’aperto ...

Ultime Notizie dalla rete : rischio ragionato L'Italia respira un po' d'aria buona Dal 26 aprile l'Italia esce all'aperto a respirare un po' di aria buona. Gli spostamenti saranno sempre consentiti tra regioni gialle e con un pass tra quelle di colori diversi. Un 'rischio ragionato', ha spiegato il presidente del consiglio, Mario Draghi, basato sul fatto che all'aperto ci si contagia di meno: 'Si dà precedenza alle attività all'aperto, compresa la ristorazione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile: Salvini detta legge. Rissa fra i ministri. Il 26 si riapre - Draghi: "Rischio ragionato" Non per l'azzardo delle riaperture premature, con 429 morti in 24 ore e il calo dei contagi in frenata, ma perché s'è assunto la responsabilità del "rischio ragionato" (se poi andrà male, come in ...

Il "rischio ragionato" di Draghi, tra vaccini e riaperture Da un lato, sui vaccini, le istituzioni hanno assecondato le paure delle persone e dall’altro, sulle riaperture, ne hanno assecondato i desideri. Così il consenso politico prevale sulla valutazione te ...

Coronavirus, Letta “Su riaperture decisione unanime” ROMA (ITALPRESS) – “Quelle di oggi sono state decisioni prese unanimemente. Sono decisioni importanti che danno fiducia al Paese”. Lo dice il segretario del PD Enrico Letta uscendo dal colloquio con i ...

