Il caso della studentessa bendata durante l’interrogazione dice molto sulla scuola di oggi (Di sabato 17 aprile 2021) I giornali hanno dato la notizia e subito sono passati ad altro. Non va bene, alcuni fatti meritano un’attenzione in più. Dunque, adesso si bendano le alunne. Per interrogarle. E’ successo a Verona, non in una scuola di campagna della Calabria povera e arretrata ma nel ricco e sviluppato nord est, nella terra di Salgari che, nonostante fosse dotato di notevole fantasia, non avrebbe immaginato una scena simile, rozza e primitiva, nemmeno in Malesia nel lontano passato; è accaduto al liceo Montanari, nella terra di Giulietta e Romeo, “città dell’amore”, per volontà d’una prof di Tedesco, ignara che bendare un’alunna non ha nulla a che fare con l’amore e l’insegnamento. E’ un dato su cui riflettere. Cos’è diventata la nostra scuola se accadono cose simili? A che livello di stress sono sottoposti gli alunni? Quanti prof inadeguati – magari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) I giornali hanno dato la notizia e subito sono passati ad altro. Non va bene, alcuni fatti meritano un’attenzione in più. Dunque, adesso si bendano le alunne. Per interrogarle. E’ successo a Verona, non in unadi campagnaCalabria povera e arretrata ma nel ricco e sviluppato nord est, nella terra di Salgari che, nonostante fosse dotato di notevole fantasia, non avrebbe immaginato una scena simile, rozza e primitiva, nemmeno in Malesia nel lontano passato; è accaduto al liceo Montanari, nella terra di Giulietta e Romeo, “città dell’amore”, per volontà d’una prof di Tedesco, ignara che bendare un’alunna non ha nulla a che fare con l’amore e l’insegnamento. E’ un dato su cui riflettere. Cos’è diventata la nostrase accadono cose simili? A che livello di stress sono sottoposti gli alunni? Quanti prof inadeguati – magari ...

