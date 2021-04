Funerali del Principe Filippo | è gelo tra Harry e William Il dolore della Regina

Leggi su dilei

(Di sabato 17 aprile 2021) Alla fine è andato tutto come ilaveva chiesto, anche se sicuramente non avrebbe voluto che la sua morte avvenisse in un momento così difficile per la famiglia. Idel Duca di Edimburgo avrebbero potuto essere l’occasione per riavvicinare il, ma così non è stato, almeno stando a giudicare dalle immagini che li hanno visti camminare dietro la Land Rover che ha trasportato il feretro. I figli di Lady Diana non si sono rivolti neanche uno sguardo, hanno partecipato alla processione come da copione, sulla stessa fila, separati dal cugino Peter Philips, figliossa Anna, senza però dare mai l’idea di voler mostrare un segno di cedimento, un passo indietro. Immagini in forte contrasto con quelle ...