Festa: “Troppi contagi in provincia, superiori ancora in DAD” (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Attraverso una diretta Facebook la fascia tricolore del capoluogo, Gianluca Festa, annuncia di voler tener ancora chiuse le scuole superiori del territorio. Ad Avellino si continuerà, almeno per i prossimi sette giorni, con la didattica a distanza. “I dati dei contagi nel nostro comune sono buoni – ammette Festa -Al di là di questo sto per firmare l’ordinanza di che terrà le scuole chiuse, solo le superiori, ad Avellino, per prudenza”. “Per le superiori, ripeto, meglio aspettare un’altra settimana per evitare rischi – continua Festa – La maggioranza degli studenti arriva ad Avellino per andare a scuola da tutta la provincia, dove in tanti comuni si registrano diversi cluster“. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Attraverso una diretta Facebook la fascia tricolore del capoluogo, Gianluca, annuncia di voler tenerchiuse le scuoledel territorio. Ad Avellino si continuerà, almeno per i prossimi sette giorni, con la didattica a distanza. “I dati deinel nostro comune sono buoni – ammette-Al di là di questo sto per firmare l’ordinanza di che terrà le scuole chiuse, solo le, ad Avellino, per prudenza”. “Per le, ripeto, meglio aspettare un’altra settimana per evitare rischi – continua– La maggioranza degli studenti arriva ad Avellino per andare a scuola da tutta la, dove in tanti comuni si registrano diversi cluster“. L'articolo ...

Scuole, Festa: “Ad Avellino superiori ancora in Dad. Nei comuni troppi contagi” Diretta Facebook del primo cittadino di Avellino Gianluca Festa in merito alla questione scuole. ”In via del tutto precauzionale, non consentirò, per ulte ...

