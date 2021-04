È ora di scommettere sull'Italia (Di sabato 17 aprile 2021) Riaperture a parte, ci sono ragioni per essere ottimisti sul futuro dell’Italia? Mario Draghi, nel corso dell’ormai tradizionale conferenza stampa del venerdì, ha offerto diverse ragioni per provare a osservare il futuro con qualche sorriso in più rispetto ai giorni precedenti. Il primo sorriso deriva dalla scelta di offrire agli Italiani un percorso chiaro sul tema delle riaperture e potrebbe non essere solo un caso il fatto che la data scelta dal presidente del Consiglio per restituire al paese un po’ di libertà sia il 26 aprile, il giorno successivo alla festa della Liberazione. Sorriso che si aggiunge all’ottimismo mostrato da Draghi sulla possibilità di vaccinare entro l’estate tutti coloro che lo vorranno ed entro l’autunno almeno l’80 per cento degli Italiani. Sorriso che si va poi ad aggiungere a un altro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Riaperture a parte, ci sono ragioni per essere ottimisti sul futuro dell’? Mario Draghi, nel corso dell’ormai tradizionale conferenza stampa del venerdì, ha offerto diverse ragioni per provare a osservare il futuro con qualche sorriso in più rispetto ai giorni precedenti. Il primo sorriso deriva dalla scelta di offrire aglini un percorso chiaro sul tema delle riaperture e potrebbe non essere solo un caso il fatto che la data scelta dal presidente del Consiglio per restituire al paese un po’ di libertà sia il 26 aprile, il giorno successivo alla festa della Liberazione. Sorriso che si aggiunge all’ottimismo mostrato da Draghia possibilità di vaccinare entro l’estate tutti coloro che lo vorranno ed entro l’autunno almeno l’80 per cento deglini. Sorriso che si va poi ad aggiungere a un altro ...

È ora di scommettere sull'Italia E se fosse l’Italia la sorpresa d’Europa? Draghi riapre e punta su un Def con stime di crescita superiori a quelle del Fmi. Esagera? Forse no. Le coordinate di una possibile e grande stagione di ottim ...

