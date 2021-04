Covid, "La quarta ondata non ci sarà". L'epidemiologo La Vecchia: estate serena (Di sabato 17 aprile 2021) L'impressione diffusa è che il quadro epidemico sia in miglioramento. Lento, ma progressivo. Con una curva dei contagi su base settimanale attestatasi sui 15.500 nuovi casi giornalieri, l'Rt a 0,85 " ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) L'impressione diffusa è che il quadro epidemico sia in miglioramento. Lento, ma progressivo. Con una curva dei contagi su base settimanale attestatasi sui 15.500 nuovi casi giornalieri, l'Rt a 0,85 " ...

Torna il premio Apulia voice Dopo un anno di pausa forzata ...forzata a causa del covid - 19, torna il Premio Apulia Voice, il concorso canoro a premi nato nel 2017 per offrire una vetrina importante a cantanti emergenti provenienti da tutt'Italia. La quarta ...

Il Chiusi si augura di giocare il 21 Decidono i tamponi La speranza in casa San Giobbe Chiusi è quella di poter tornare in campo mercoledì prossimo. Ad ieri erano sette i giocatori con tampone negativo, tra oggi e domani arriveranno i risultati dei nuovi c ...

Troppo ottimismo o c'è del vero nelle previsioni Covid da qui a giugno dell'uomo della strada? ... Dal 1° maggio ritorno in stadi e palazzetti Nessuna quarta ondata all'orizzonte, insomma? "Al momento ...

Dopo un anno di pausa forzata a causa del covid - 19, torna il Premio Apulia Voice, il concorso canoro a premi nato nel 2017 per offrire una vetrina importante a cantanti emergenti provenienti da tutt'Italia. La quarta ...

La speranza in casa San Giobbe Chiusi è quella di poter tornare in campo mercoledì prossimo. Ad ieri erano sette i giocatori con tampone negativo, tra oggi e domani arriveranno i risultati dei nuovi c ...