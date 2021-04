Coronavirus, in Lombardia 74 decessi in 24 ore. In calo gli ingressi in terapia intensiva (Di sabato 17 aprile 2021) Il bollettino del 17 aprile In Lombardia sono +2.546 i casi di Coronavirus conteggiati nell’ultima giornata. Ieri invece erano +2.431. Nelle ultime 24 ore si registrano +74 decessi mentre ieri erano state segnalate 87 vittime. Il totale è di 32.220 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 17 aprile, sono 4.901. Il numero di attualmente positivi si attesta a 67.801 unità. Sono 723 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 15 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 679.716. Sono 62.177 i pazienti in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 50.170 tamponi eseguiti, per un totale di 8.922.895 test effettuati da inizio pandemia. Foto in copertina: ANSA/MATTEO ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) Il bollettino del 17 aprile Insono +2.546 i casi diconteggiati nell’ultima giornata. Ieri invece erano +2.431. Nelle ultime 24 ore si registrano +74mentre ieri erano state segnalate 87 vittime. Il totale è di 32.220dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 17 aprile, sono 4.901. Il numero di attualmente positivi si attesta a 67.801 unità. Sono 723 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi, 15 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 679.716. Sono 62.177 i pazienti in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 50.170 tamponi eseguiti, per un totale di 8.922.895 test effettuati da inizio pandemia. Foto in copertina: ANSA/MATTEO ...

Advertising

RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca anche la Lombardia in fascia arancione. Queste le p… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: 'Possiamo dire che faremo un'estate da liberi' #coronavirus - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487… - ilSaronno : Coronavirus: oggi il Varesotto è secondo per contagi in Lombardia. Sale Comasco, lieve discesa in Brianza - Albysan4 : @passarinic Gli devo dare il merito di aver aggiustato il tiro in corsa e il Veneto non ha subito la stessa sorte d… -