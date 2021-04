Ardea | la lotta allo spaccio non si ferma | arrestato pusher 31enne

(Di sabato 17 aprile 2021) Nonostante l’emergenza coronavirus, lanon sie continua imperterrita. Nella mattinata di oggi, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno inferto un duro colpodi sostanze stupefacenti sul litorale. Il sequestro della droga Alle prime luci dell’alba di questa mattina, i Carabinieri della Tenenza di, dopo una prolungata attività di indagine eseguita con metodi classici, come servizi di appostamento, pedinamenti e riscontri sugli acquirenti, hannoun trentunenne italiano incensurato residente ad. Quest’ultimo, infatti, deteneva nella propria abitazione ben 600 grammi di droga, tra marijuana e hashish oltre a vario materiale per la suddivisione dello stupefacente in ...

