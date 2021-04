“Speriamo che il covid vi uccida, fr…”: la lettera con insulti omofobi e minacce a Arcigay Rieti (Di venerdì 16 aprile 2021) Una lettera piena di insulti e minacce è stata recapitata presso la sede dell’Arcigay di Rieti: “Speriamo che il covid vi ammazza a tutti tanto siete solo delinquenti da 2 a 90 anni. Meglio la merda” si legge nel testo A dare notizia dell’arrivo della lettera è stato proprio il presidente della sezione Arcigay di Rieti, Domenico Di Cesare che inizia il suo sfogo spiegando i pregiudizi e le difficoltà dell’associazione in città: Sono il presidente di un’associazione Arcigay (Rieti LGBT+) e esserlo in una città come Rieti non è facile e proprio per questo mi fa piacere sbattervelo in faccia. Sono appena passato a ritirare questa lettera, che porto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Unapiena diè stata recapitata presso la sede dell’di: “che ilvi ammazza a tutti tanto siete solo delinquenti da 2 a 90 anni. Meglio la merda” si legge nel testo A dare notizia dell’arrivo dellaè stato proprio il presidente della sezionedi, Domenico Di Cesare che inizia il suo sfogo spiegando i pregiudizi e le difficoltà dell’associazione in città: Sono il presidente di un’associazioneLGBT+) e esserlo in una città comenon è facile e proprio per questo mi fa piacere sbattervelo in faccia. Sono appena passato a ritirare questa, che porto ...

