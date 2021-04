Simone Perrotta, morta la mamma: l’addio su Instagram (Di venerdì 16 aprile 2021) È morta la mamma di Simone Perrotta e il calciatore per ricordarla le ha voluto dedicare una lunga lettera su Instagram. Ecco le sue commoventi parole. La mamma di Simone Perrotta non c’è più. È scomparsa da un giorno all’altro, troppo presto per la sua età. Così il calciatore ha voluto condividere con i followers L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 aprile 2021) Èladie il calciatore per ricordarla le ha voluto dedicare una lunga lettera su. Ecco le sue commoventi parole. Ladinon c’è più. È scomparsa da un giorno all’altro, troppo presto per la sua età. Così il calciatore ha voluto condividere con i followers L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

OfficialASRoma : Ci stringiamo attorno a Simone Perrotta e alla sua famiglia per la perdita della mamma. Forza @20perrotta ?? #ASRoma - Amtrixana1 : RT @OfficialASRoma: Ci stringiamo attorno a Simone Perrotta e alla sua famiglia per la perdita della mamma. Forza @20perrotta ?? #ASRoma - Andrea1975_ : RT @OfficialASRoma: Ci stringiamo attorno a Simone Perrotta e alla sua famiglia per la perdita della mamma. Forza @20perrotta ?? #ASRoma - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Lutto per Simone Perrotta, morta la mamma dell'ex Roma: 'Sei volata via troppo presto' - paolorm2012 : Lutto per Simone Perrotta, morta la mamma dell'ex Roma: 'Sei volata via troppo presto' -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Perrotta Musicultura 2021, ecco i nomi dei 16 finalisti della XXXII edizione ... Mille (Velletri, RM) - La radio; Sara Rados (Firenze) - Carapace; Francesca Romana Perrotta (Lecce/... Enzo Avitabile, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone ...

Ex Reggina, grave lutto per Simone Perrotta: la mamma è volata in cielo, 'buon viaggio ovunque tu sia' Un grave lutto ha colpito l'ex centrocampista della Reggina e della Nazionale italiana Simone Perrotta: ieri ha perso la madre Un grave lutto ha colpito Simone Perrotta , ex calciatore calabrese cresciuto alla Reggina e diventato grande con la Roma e con la Nazionale italiana, a tal ...

Musicultura: ecco i sedici finalisti del festival Il 23 aprile il concerto in anteprima al teatro Persiani di Recanati in diretta streaming e su Rai Radio 1. "La musica torna dal vivo" ...

Musicultura, ecco i 16 finalisti: il 23 aprile canzoni live al Teatro Persiani di Recanati Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, ufficializza oggi i nomi dei 16 artisti finalisti della XXXII ...

... Mille (Velletri, RM) - La radio; Sara Rados (Firenze) - Carapace; Francesca Romana(Lecce/... Enzo Avitabile, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli,...Un grave lutto ha colpito l'ex centrocampista della Reggina e della Nazionale italiana: ieri ha perso la madre Un grave lutto ha colpito, ex calciatore calabrese cresciuto alla Reggina e diventato grande con la Roma e con la Nazionale italiana, a tal ...Il 23 aprile il concerto in anteprima al teatro Persiani di Recanati in diretta streaming e su Rai Radio 1. "La musica torna dal vivo" ...Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, ufficializza oggi i nomi dei 16 artisti finalisti della XXXII ...