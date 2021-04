Simona Ventura, i vertici Rai hanno deciso: la notizia umilia la conduttrice. Cos’è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Il nuovo game show di Rai2, Game of Games, non sembra piacere al pubblico. Il programma, condotto da Simona Ventura, ha risultati davvero poco eccitanti; durante la terza puntata, infatti, gli spettatori sono stati solo 915.000, pari al 3,7% di share. Flop per “Game of Games” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) La trasmissione, ispirata al popolare format condotto da Ellen DeGeneres, aveva debuttato con 1.267.000 spettatori e il 5,10% di share, ma poi è andato calando fino a toccare risultanti davvero deludenti. Questi numeri hanno acceso la spia d’allarme nei vertici Rai, tanto che il membro del Cda Rai, Riccardo Laganà, è arrivato ad attaccare il format: Occorre riscoprire e investire nell’intelligenza e nella ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 aprile 2021) Il nuovo game show di Rai2, Game of Games, non sembra piacere al pubblico. Il programma, condotto da, ha risultati davvero poco eccitanti; durante la terza puntata, infatti, gli spettatori sono stati solo 915.000, pari al 3,7% di share. Flop per “Game of Games” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) La trasmissione, ispirata al popolare format condotto da Ellen DeGeneres, aveva debuttato con 1.267.000 spettatori e il 5,10% di share, ma poi è andato calando fino a toccare risultanti davvero deludenti. Questi numeriacceso la spia d’allarme neiRai, tanto che il membro del Cda Rai, Riccardo Laganà, è arrivato ad attaccare il format: Occorre riscoprire e investire nell’intelligenza e nella ...

Advertising

Simo_Ventura : Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - AmiciUfficiale : Raffaele in collegamento con Simona Ventura? ?? #Amici20 - Tele_Visionaro : RT @Simo_Ventura: Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - tw_fyvry : Ah, ma nella stessa serata è ospite il nuovo martedì sera di Rai 2. Prima Enrico Brignano, poi Simona Ventura... #CanzoneSegreta - zazoomblog : Sara la speaker radiofonica sorella di Simona Ventura - #speaker #radiofonica #sorella #Simona -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Niccolò Bettarini aggressione e fidanzata, figlio Simona Ventura/ Valentina Varisco.. Era il 2018 quando Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini , veniva aggredito e accoltellato 11 volte, finendo di corsa in ospedale. Un'aggressione che ha sicuramente segnato il ragazzo, vivo quasi per miracolo, e i suoi ...

Simona Ventura e Stefano Bettarini, perché si sono lasciati?/ "Pensavo alla carriera" stata una storia d'amore importante quella tra Simona Ventura e Stefano Bettarini , insieme genitori di Niccolò e Giacomo, i due figli nati dal loro matrimonio rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Le loro nozze, invece, risalgono al 30 marzo 1998: ...

In crisi lo show di Ventura: Il format «Game of Games» su Rai2 il mercoledì sera non ha funzionato come previsto nonostante l’energia della conduttrice. Lunedì la decisione sulla nuova collocazione ...

Canzone segreta 16 aprile: tra gli ospiti Anna Valle, Enrico Brignano e Simona Ventura Questa sera, 16 aprile 2021, alle ore 21:40 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Felicissima Sera. Padroni di casa Pio e Amedeo, approdano sulla principale rete di Cologno Monzese con il nuov ...

Era il 2018 quando Niccolò Bettarini , figlio die Stefano Bettarini , veniva aggredito e accoltellato 11 volte, finendo di corsa in ospedale. Un'aggressione che ha sicuramente segnato il ragazzo, vivo quasi per miracolo, e i suoi ...stata una storia d'amore importante quella trae Stefano Bettarini , insieme genitori di Niccolò e Giacomo, i due figli nati dal loro matrimonio rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Le loro nozze, invece, risalgono al 30 marzo 1998: ...Il format «Game of Games» su Rai2 il mercoledì sera non ha funzionato come previsto nonostante l’energia della conduttrice. Lunedì la decisione sulla nuova collocazione ...Questa sera, 16 aprile 2021, alle ore 21:40 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Felicissima Sera. Padroni di casa Pio e Amedeo, approdano sulla principale rete di Cologno Monzese con il nuov ...