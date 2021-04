Riaperture, in arrivo il pass per gli spostamenti ed eventi: come funziona (Di venerdì 16 aprile 2021) Il pass per gli spostamenti ed eventi. L’ultima idea del premier Draghi per far ripartire l’Italia. ROMA – Un pass per consentire gli spostamenti tra fasce diversi e di partecipare ad eventi. E’ questa l’ultima idea del premier Draghi per far ripartire l’Italia e l’economia. I dettagli di questa misura non sono ancora noti e saranno definiti solo dopo la pubblicazione del nuovo decreto. Nel provvedimento, come precisato da La Repubblica, dovrebbero essere inserite tutte le informazioni sulla misura destinata a far ripartire l’Italia. Ma l’ipotesi più probabile è quella di un passaporto vaccinale su scala nazionale e non solo europea. Il pass per spostamenti ed eventi, come ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilper glied. L’ultima idea del premier Draghi per far ripartire l’Italia. ROMA – Unper consentire glitra fasce diversi e di partecipare ad. E’ questa l’ultima idea del premier Draghi per far ripartire l’Italia e l’economia. I dettagli di questa misura non sono ancora noti e saranno definiti solo dopo la pubblicazione del nuovo decreto. Nel provvedimento,precisato da La Repubblica, dovrebbero essere inserite tutte le informazioni sulla misura destinata a far ripartire l’Italia. Ma l’ipotesi più probabile è quella di unaporto vaccinale su scala nazionale e non solo europea. Ilpered...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture arrivo Riaperture: si parte dal 26 aprile. Ristoranti, palestre, cinema: tutte le date ...calendario delle riaperture dopo il lungo periodo di limitazioni causa Covid. Agli italiani stremati dal lockdown il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha elencato le novità in arrivo dal 26 ...

Covid e Regioni: l'indice Rt nazionale fa ben sperare "Rischio ragionato" Ristoranti aperti la sera e giallo rafforzato dal 26 aprile: le novità sulle riaperture in arrivo Riapertura di ristoranti, palestre, cinema e teatri: le Regioni presentano il ...

Fontana: "Lombardia ha dati da zona gialla. Riaperture? Giusto dare prospettive" Il governatore lombardo: "Il governo ha posto al centro gradualità e buon senso, mi sembra scelta giusta. Certe categorie economiche erano arrivate ormai alla disperazione" ...

