Riapertura cinema e teatri all' aperto | la data è ufficiale

La Riapertura dei cinema e dei teatri per spettacoli all'aperto adesso ha una data ufficiale; anche le attività al chiuso saranno consentite nel rispetto delle limitazioni. La Riapertura di cinema e teatri per spettacoli all'aperto ha una data ufficiale: dal 26 aprile sarà consentito assistere a spettacoli in arene e spazi all'aperto. Anche le attività al chiuso saranno consentite nel rispetto delle limitazioni di capienza. Sono queste le nuove misure annunciate da Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di un'apposita conferenza stampa. In occasione del suo intervento all'incontro Una nuova stagione, Cultura e spettacolo dopo la pandemia

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura cinema Spettacolo: dal Cts ok alle proposte di Franceschini, pubblico in sala al 50% ... Dario Franceschini, per il riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo, permettendo nelle "Zone gialle" la riapertura di cinema, teatri e sale da concerto sia all'aperto che al chiuso, ...

Spettacoli, Cts accoglie proposta Franceschini per più pubblico ... Dario Franceschini, per il riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo, permettendo nelle Zone gialle la riapertura di cinema, teatri e sale da concerto sia all'aperto che al chiuso, con ...

Dal 26 Aprile l’Italia riparte, Draghi annuncia novità per Ristoranti, Teatri, Cinema e Piscine: il Piano delle Riaperture Dal 26 aprile in Italia torneranno le Zone Gialle, in virtù delle quali riapriranno bar e ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, oltre a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ad [...] ...

Dal 26/4 riaprono cinema, teatri, musei, ok Cts a proposte Franceschini L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

