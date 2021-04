Punti Fidaty (711mila) sulla tessera di don Roberto (Di venerdì 16 aprile 2021) di Patrizia Tossi È stata una gara di solidarietà senza precedenti, una raccolta Punti da record che ha permesso di aiutare 300 famiglie segratesi con una maxi spesa solidale da 6.400 euro. È bastato ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) di Patrizia Tossi È stata una gara di solidarietà senza precedenti, una raccoltada record che ha permesso di aiutare 300 famiglie segratesi con una maxi spesa solidale da 6.400 euro. È bastato ...

Ultime Notizie dalla rete : Punti Fidaty Punti Fidaty (711mila) sulla tessera di don Roberto È bastato un appello della Caritas cittadina a convincere migliaia di clienti Esselunga a donare i punti Fidaty in scadenza, nel giro di pochi giorni sulla tessera di don Roberto sono letteralmente ...

