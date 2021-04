Olimpiadi Tokyo 2020 | comitato organizzatore | “Siamo preoccupati | ma i Giochi si faranno”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente deldelledi, Seiko Hashimoto, in una conferenza stampa in cui ha risposto alle parole di membri del Governo che avevano parlato di una rinuncia da parte del Giappone ai: “Ci sono una serie di preoccupazioni, ma comedinon stiamo pensando di annullare i. Il fatto che Nikai sia preoccupato è un punto che dobbiamo prendere sul serio come”. Va detto che il paese nipponico è al momento in difficoltà sul fronte dell’emergenza coronavirus. SportFace.

... che - sebbene a livelli molto più contenuti rispetto ai valori dei paesi occidentali, allarmano le autorità, anche in vista dell'organizzazione delledi, previste in poco più di tre ...Arianna ha già ottenuto anche la qualificazione per ledie dunque la preparazione che stiamo portando avanti guarda più alla competizione olimpica che a quella europea, che di fatto ...Gli atleti olimpici australiani avranno la priorità nella somministrazione dei vaccini per il Covid-19. Una decisione presa dal governo australiano e che è stata annunciata in diretta televisiva dal m ...News e ultime notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo di Cronaca, Politica, Sport, Arte, Musica ed Economia minuto per minuto. Siamo il giornale della Svizzera italiana.