Nuova Zelanda, sigarette vietate a chi è nato dopo il 2004: il progetto del governo (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuova Zelanda libera dal vizio del fumo entro il 2025: è l'ambizioso obiettivo del governo progressista di Jacinda Ardern , che ha annunciato una serie di proposte volte a vietare le sigarette alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021)libera dal vizio del fumo entro il 2025: è l'ambizioso obiettivo delprogressista di Jacinda Ardern , che ha annunciato una serie di proposte volte a vietare lealla ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda In Nuova Zelanda sigarette vietate a chi è nato dopo il 2004 La premier Jacinda Ardern vuole inoltre liberare da questo vizio l'intera nazione entro il 2025: se ci riuscirà, sarà la prima leader a . - -

Nuova Zelanda, sigarette vietate a chi è nato dopo il 2004: il progetto del governo Nuova Zelanda libera dal vizio del fumo entro il 2025: è l'ambizioso obiettivo del governo progressista di Jacinda Ardern , che ha annunciato una serie di proposte volte a vietare le sigarette alla ...

