Napoli carico contro l’Inter! Osimhen o Mertens da inizio match? (Di venerdì 16 aprile 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” sono intervenuti opinionisti e giornalisti pee parlare di Napoli – Inter, di Gattuso, Sarri ed altro. Questi i loro interventi riportatati da retecalcio.net: Ragone: “Il Napoli sarà carico e determinato contro l’Inter. Sarri bis? Sarebbe una bella cosa” Ottavio Ragone, giornalista “Penso che il Napoli andrà in campo molto determinato e molto carico. La sfida è molto importante e arriva in una fase positiva se guardiamo alla classifica parziale del girone di ritorno. Il Napoli sarà molto carico e motivato perché si gioca chance importanti, vedo molta energia positiva. Mertens oppure Osimhen? Io direi sempre Mertens ma Gattuso saprà trovare ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 16 aprile 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” sono intervenuti opinionisti e giornalisti pee parlare di– Inter, di Gattuso, Sarri ed altro. Questi i loro interventi riportatati da retecalcio.net: Ragone: “Ilsaràe determinatol’Inter. Sarri bis? Sarebbe una bella cosa” Ottavio Ragone, giornalista “Penso che ilandrà in campo molto determinato e molto. La sfida è molto importante e arriva in una fase positiva se guardiamo alla classifica parziale del girone di ritorno. Ilsarà moltoe motivato perché si gioca chance importanti, vedo molta energia positiva.oppure? Io direi semprema Gattuso saprà trovare ...

