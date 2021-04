Met Gala 2021: il trionfo della moda made in USA (Di venerdì 16 aprile 2021) Life&People.it Finalmente ne abbiamo la conferma, il Met Gala 2021 sarà realtà, però con una piccola modifica, l’evento mondano più atteso nel mondo della moda non si svolgerà a maggio bensì a settembre. Dopo un’edizione 2020 annullata e sostituita da “A Moment With The Met”, trasmissione che ha rivissuto i momenti più iconici del Gala, finalmente la moda ha la sua rivalsa. Non solo, il Met Gala si farà per ben due volte tra il 2021 ed il 2022. Il tema del Met Gala sarà la moda americana Al centro delle due rassegne vi è la moda americana: una scelta che rappresenta la commemorazione di un rapporto duraturo e longevo fra gli USA e l’arte in tutte le sue forme. Inoltre, quest’anno, cade il ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 16 aprile 2021) Life&People.it Finalmente ne abbiamo la conferma, il Metsarà realtà, però con una piccola modifica, l’evento mondano più atteso nel mondonon si svolgerà a maggio bensì a settembre. Dopo un’edizione 2020 annullata e sostituita da “A Moment With The Met”, trasmissione che ha rivissuto i momenti più iconici del, finalmente laha la sua rivalsa. Non solo, il Metsi farà per ben due volte tra iled il 2022. Il tema del Metsarà laamericana Al centro delle due rassegne vi è laamericana: una scelta che rappresenta la commemorazione di un rapporto duraturo e longevo fra gli USA e l’arte in tutte le sue forme. Inoltre, quest’anno, cade il ...

Ultime Notizie dalla rete : Met Gala Met Gala 2021, perché la prossima sarà un'edizione da non perdere Inaugurazione spostata per gli "Oscar della moda" americana ma sono stati comunque annunciati i temi Leggi ' Met Gala ' e il pensiero corre ai look più stravaganti sfoggiati da star interazionali e protagonisti del fashion system mondiale in occasione della serata più attesa dagli appassionati di moda . ...

